İran yapımı kornea koruyucu solüsyon tanıtıldı

Şehit Beheşti Tıp Bilimleri Üniversitesi Oftalmoloji Araştırma Merkezi Başkanı Muhammedali Cevadi, bu solüsyonun tanıtım töreninde yaptığı açıklamada, 'Araştırmacılarımızın çabalarıyla, kornea koruyucu bir solüsyon üretmeyi başardık. Ülkede yılda yaklaşık 8 bin şişe göz koruyucu solüsyona ihtiyacımız var' dedi.



Bu solüsyonun yabancı ülkelerdeki fiyatının 32 dolar olduğuna dikkati çeken Cevadi, 'İran ürünü solüsyon, ülkede daha düşük fiyata yapılmaktadır. Bu ürünü üretme işi 4 ila 5 yıl sürdü ve bu büyük çalışma Sina Daru'nun yardımıyla gerçekleştirildi' diye belirtti.



Öte yandan Şehit Beheşti Tıp Bilimleri Üniversitesi öğretim görevlisi Müjgan Rızayi de törende yaptığı açıklamada, 'Bu solüsyon, yabancı muadili gibi korneayı 14 güne kadar 2 ila 14 derece arasında tutabilir. İran solüsyonunun yabancı muadilinden kalite açısından hiçbir eksiği olmadığı gibi, daha düşük bir fiyatla hazırlanmıştır' dedi.



Rızayi, 'Şu ana kadar bu solüsyon bir Amerikan şirketinden ithal ediliyordu. Bu İran yapımı ürün, göz bankasına yapılan bağışları düzgün bir şekilde sürdürmek için kullanılıyor' diye ekledi.

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