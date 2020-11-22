12 İranlı araştırmacı dünyada en çok alıntı yapılan araştırmacılar arasında

İslam Dünyası Bilim Atıf Veri Tabanı Başkanı Muhammed Cevad Dehgani yaptığı açıklamada, 'Clarity Analytics Enstitüsü'nün her yıl yayınladığı dünyanın en çok alıntı yapılan araştırmacıları listesi, makalelerinin yayınlanmasıyla son on yılda en fazla atıf alan çeşitli bilimsel konularda çalışan bir grup araştırmacıyı içermektedir. Bu araştırmacılar 21 konu alanındaki faaliyetlerine göre seçildi. Aynı anda birkaç disiplinde (Cross-Field) çalışan araştırmacılar da ayrı bir disiplin altında sınıflandırılır' dedi.

En iyi araştırmacılar listesine dahil olmak için, makale sayısı, atıf sayısı, en çok atıf yapılan makale sayısı dahil olmak üzere son 10 yılda uluslararası düzeyde yapılan tüm bilimsel faaliyetler ve çok alıntı yapılan makalelere yapılan atıfların sayısının incelendiğini dile getiren Dehgani, 'Araştırmada etik ilkelere uyma, öz atıf düzeyini kabul edilebilir bir düzeye kadar izleme gibi konular ve geri dönen makaleler bu listeden araştırmacı seçiminde etkilidir. Buna göre 2020 yılında yaklaşık 6 bin 389 araştırmacı, en çok alıntı yapılan araştırmacılar olarak seçilmiştir' diye belirtti.

2020'de en çok alıntı yapılan araştırmacıların sayısının yaklaşık 6 bin 389 olduğunu ve bunların 2 bin 439'unun disiplinler arası konularda yer aldığına dikkati çeken Dehgani, '2019'da, dünyadaki en iyi atıf araştırmacılarının sayısı yaklaşık 6 bin 200'di. Bu nedenle 2020 listesinde, dünyadaki en iyi araştırmacıların toplam sayısı 200 kişi kadar artmış durumda' değerlendirmesinde bulundu.

2020'de İran İslam Cumhuriyeti'nden, 2019'a benzer şekilde, İran bağlantılı en iyi 12 araştırmacının dünyanın en iyi atıf alan 6 bin 389 araştırmacısı listesine dahil edildiğini kaydeden Dehgani, 'Ülkenin disiplinler arası konular (6 kişi), tarım (2 kişi), matematik (2 kişi) ve mühendislik (2 kişi), alanındaki en iyi araştırmacıları olarak seçildi. Ayrıca açıklanan listede bazı araştırmacılar bir veya iki ülkeye ait birden fazla örgütsel bağlılıkla yer almıştır' açıklamasında bulundu.

Yayınlanan son verilere göre, İran listesinde Dr. Nüsretullah Veziri, Dr. Hasan Kerimi Meleh, Dr. Ümid Mahiyan, Seyyid Mehdi Caferi, İran ve Emir Kebir Teknoloji Üniversitesi'nden Dr. Mehdi Dehghan ve Dr. Seccad Caferi, en çok atıf yapılan en iyi 12 araştırmacı listesinde yer aldı.

Dehgani açıklamasının sonunda, 'Dünyanın en iyi araştırmacıları listesinde 13 İslam ülkesinden isimler görülüyor. Buna göre İslam ülkelerinin payı dünyanın en iyi araştırmacılarının yaklaşık %2,85. İslam ülkeleri arasında dünyada 120 kişi ile Suudi Arabistan, 17 kişi ile Malezya, 12 kişi ile İran ve 11 kişi ile Türkiye en çok atıf alan araştırmacıya sahiptir' diye ekledi.

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