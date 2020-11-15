Luristan Üniversitesi'nin 6 öğretim üyesi dünyanın en iyi bilim adamları listesinde

Ahmedi Haleci, 'Lorestan Üniversitesi'nden 7 öğretim görevlisinden 6'sı, dünyanın en iyi bilim adamları listesine kabul edildi' diye belirtti.

Ahmedi Haleci, Scopus veritabanının dünyanın en iyi araştırmacılarını 22 bilim alanında ve 176 alt alanda sınıflandırdığını ve bunları çok özel bir şekilde kategorize ettiğini belirterek, 'Bu veri tabanında profesörler tarafından kabul edilen makaleler de ziyaret ve yapılan çalışmalar sayısına göre sıralanmaktadır' dedi.

Scopus, en güvenilir atıf sitelerinden biridir ve yaklaşık 60 milyon belgenin bibliyografik bilgilerinin içinde toplamıştır.

Bu veritabanı, dünyanın her yerinden yaklaşık beş bin bilimsel yayıncının ürünlerini içermektedir ve toplamda 16 bin 500 bilimsel araştırma dergisinin bilgilerini indekslemiştir.