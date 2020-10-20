İranlı profesöre dünya çapında saygın ödül

İran'ın güneybatısında yer alan Çaharmahal ve Bahtiyari ilinin merkezi Şehrikürd'de 1948 yılında oğan Quebec Üniversitesi profesörü Ferzane Dehkürdi, dünyada şu ana kadar sadece 20 kişinin kazandığı Fellow CIGRE ödülü'ne değer görüldü.

2014 yılından beri verilmeye başlanan Fellow CIGRE Ödülü bu yıl 24 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te 2 binden fazla uzmanın katıldığı törenle İranlı bilim adamına verileceği açıklandı.

Dünya Büyük Çaplı Elektrik Ağları Konseyi ile 1998 yılında iş birliğine başlayan Ferzane Dekhürdi, birçok araştırma ve bilimsel faaliyete imza atarak Kanada'da tanınan bir bilim insanı haline gelmiştir.

Dünya Büyük Çaplı Elektrik Sistemleri Konseyi (CIGRE), yüksek voltajlı elektrik alanında küresel bir kar amacı gütmeyen kuruluştur. 1921 yılında Fransa'nın Paris şehrinde kurulmuştur. Faaliyetlerinin kapsamı, elektrik şebekesinin teknik ve ekonomik yönlerinin yanı sıra çevresel ve düzenleyici hususları içerir.

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