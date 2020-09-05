İran araştırma alanında dünyanın en iyi 20 ülkesinden biridir

Şiraz, İRNA- İslam Dünyası Kaynak Veritabanı Başkanvekili Muhammedcevad Dehgani, tüm kısıtlamalara rağmen İran'ın bilim dünyasında adından söz ettirdiğini ve araştırma alanında dünyanın en iyi 20 ülkesinden biri olduğunu söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Dehgani, 'İran'ın bilimsel yayınlarının üretim ve yayım süreci, son 20 yılda kalite, nicelik ve uluslararası katılım bakımından değerlendirildiğinde ülkemiz araştırmacılarının bilim üretim miktarının günden güne arttığı gözler önüne serilmektedir' dedi. Ülkemizde bilimin kalite açısından üretiminin son yıllarda büyük önem taşıdığına dikkati çeken Dehgani, '2019 yılında dünyadaki bilim üretim payımız yüzde 2 iken, bu oran kaliteli bilim konusunda yüzde 3.5'u buldu' değerlendirmesinde bulundu. İran'ın 2019 yılındaki bilim üretimi içindeki payının bölge ülkeleri arasında yüzde 29, İslam dünyasında ise yüzde 20 olarak kayıtlar işaret eden Dehgani, 'Araştırmalarımıa göre Scopus veritabanındaki bütün bilimsel yayınların yüzde 65'i, yaptırımların en zor koşullarının yaşandığı 2013-2020 yılları arasında yayınlanmıştır^diye ekledi. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish