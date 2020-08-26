Uluslararası kısıtlamalara rağmen İran'ın bilimsel büyümesi hızla devam ediyor

Bugün açıklamalarda bulunan Dehgani, 'Ülkede bilimin nitelik boyutu son yıllarda büyük önem taşımaya başlamıştır, öyle ki 2019 yılında dünyada bilim üretimi açısından payımız yüzde ikiyken, aynı yıl kaliteli bilim üretiminde bu oran yüzde 3.5 civarındaydı. İran'ın bölgede 2019 yılında toplam bilim üretimindeki payı yüzde 29, İslam dünyasındaki payı ise yüzde 20 civarındadır' diye konuştu.

İran'ın 2016 yılına ilişkin bilim üretimine dikkati çeken Dehgani, 'Web of Science uluslararası sitesinde 2012 yılındaki bilim üretim hacmimiz, 31 bin 41 belge iken, bu miktar geçen yıl 61 bin 682'ye yükseldi' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın yıllık yüzde 10.4 büyüme oranı ile 2019 yılında dünyanın en iyi 25 ülkesi içinde yüzde 12.9'luk büyüyen Çin'in ardından ikinci sıraya yerleştiğinin altını çizen Dehgani, Portekiz'in yüzde 7.8 büyüme ile üçüncü olduğunu ifade etti.

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