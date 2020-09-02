1800 İranlı deha dünyanın en iyi 200 üniversitesinden İran'a döndü

Sorena Sattari Salı akşamı ülkenin kapsamlı bilimsel planının uygulanması için Yürütme Komitesi'nin 135. toplantısı sırasında konuşan Settari, ’Ülkeden en çok mühendislik ve temel bilimler mezunları ayrılmaktadır. Son yıllarda bilgiye dayalı ekonominin gelişiminde yaşanan gelişmeler ve Milli Dehalar Vakfı'nın geri dönüş politikalarının uygulanmasına yaptığı vurgu ile dehaların ülke dışına çıkışları azalmıştır’ dedi.

Settari, 'Ülkeye dönen sayısı hakkında istatistikler sunarak’en iyi 200 üniversiteden 1.800 İranlı ülkeye döndü;Ayrıca korona salgını ile birlikte ülkeye dönüş sayıları da korona öncesi koşullara göre artmaktadır’diyerek dehaların geri dönüşüne ilişkin istatistikler mühendislik ve teknoloji, insani bilimler, hukuk, tıp ve psikoloji alanlara göre hazırlandı’diye belirtti.

Settari, Milli Dehalar Vakfı'nın istatistiki nüfusunun 70 bine yakın olduğunu ifade ederek Milli dehaların Vakfı'nın ayrılış alanında yaptığı çalışmalarda ayrılma nedenleri dikkate alındı’dedi.

Settari, ‘Ulusal Dehalar Vakfı tarafından yurtdışında yaşayan İranlı mezunların sayısıyla ilgili on binlerce kişiyi içeren kapsamlı bir veri tabanı hazırlandı ve iade politikalarını uygulayabilmek için bu sayıyı takip ediyoruz’diye ekledi.

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