Türkiye-Galler Maçı: Ne Zaman, Hangi Kanalda ve Detaylar Neler?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup kapsamında bu akşam futbolseverler heyecan dolu bir mücadeleye tanıklık edecek. Türkiye A Milli Takımı, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda Galler'i konuk edecek. İşte Türkiye-Galler maçı hakkında tüm merak edilen detaylar!

Türkiye-Galler Maçı Ne Zaman?

Türkiye-Galler maçı, bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Futbol heyecanı, Kayseri'de futbolseverlerle buluşurken mücadele TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye-Galler Maçı Hangi Kanalda?

Karşılaşmayı futbol tutkunları TV8 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. Mücadelede, İspanyol hakem Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek. Dördüncü hakem ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.

Türkiye Milli Takımı Liderlik Koltuğunda

Uluslar Ligi'nde geride kalan 4 haftada 10 puan toplayan ve liderlik koltuğunda oturan Türkiye A Milli Takımı, gruptaki ilk maçında berabere kaldığı Galler'i bu kez yenerek avantajını korumayı hedefliyor. Bu galibiyet, Türkiye'yi Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseltebilir.

Muhtemel 11’ler

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Galler: Darlow, Williams, Rodon, Cabango, Davies, Allen, Sheehan, James, Wilson, Johnson, Harris

Türkiye-Galler Maçı Neden Önemli?

Türkiye A Milli Takımı Uluslar Ligi'nde yer aldığı 4. grupta, bu akşamki Galler mücadelesi büyük bir önem taşıyor. Galler karşısında alınacak galibiyet, Türkiye'nin bir üst lig olan A Ligi'ne yükselmesini sağlayacak.

Türkiye-Galler maçı ne zaman, hangi kanalda? gibi soruların yanıtını yukarıda bulabilirsiniz. Şimdi gözler, saat 20:00'de başlayacak mücadelede. Türkiye Milli Takımına başarılar dileriz.