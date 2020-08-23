İranlı uzmanlar yeni nesil elektrikli motor üretti

İran Bilim ve Sabayi Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu kuruma bağlı G-MOTOR Araştırma ve Sanayi Grubu'nda görevli uzmanlar, dünyanın güncel teknolojileri inceleyerek fırçasız doğru akım motoru adı ile bilinen ileri teknolojili elektrikli motorların yeni nesil tasarım ve üretim teknolojisini elde etti.

Halihazırda 10-40 kilovat ve 3.7-380 voltaj kapasiteli elektrikli motorlar üretme kapasitesine sahip bu şirket, şu ana kadar bu motorların bir kısmını müşterilerin siparişi üzerine piyasaya sürmüştür. Söz konusu motorlar, sanayi makineleri, otomasyon sistemelri, otomotiv sanayi, beyaz eşya, elektrikli motosiklet ve bisiklet, tıbbı malzemeler ve uzay bilimleri konusunda kullanılmaktadır.

Ayrıca korona salgını nedeniyle sağlık sektörünün AutoPAP, BiPAP, CPP ve ventilatör gibi solunum cihazlarını ihtiyacı kat kat artmıştır.

Bu bağlamda DG-MOTOR şirketi bu ihtiyaçları gidermek amacıyla faaliyete başlamış ve 20 kişiye doğrudan, 150 kişiye ise dolaylı istihdam imkanı sağlamıştır.

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