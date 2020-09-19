İran, Çin malı katalitik ithal etmeyecek

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı Sorena Settari ile görüşen Bazvend, daha önce petrokimya sanayiinde kullanılan katalitiklerinin Çin'den ithal edildiğini, ancak Kirmanşah Polimer Petrokimya'nın bundan sonra bu katalitiklri üreteceğini ifade etti.

Kirmanşah'ta faaliyete başlayacak bu üretim biriminin ülkeyi bu ürünü ithal etmekten kurtarmasını yanı sıra istihdam imkanı ve ekonomik gelişmeye vesile olacağına değinen Kirmanşah Valisi Bazvend, 'Bu birimin açılması, cesurca bir işti' diye konuştu.

Bilgi tabanlı şirketlerin güçlendirilmesinin yaptırımlara karşı koymak ve ülke ekonomisini güçlendirmek için uygun bir yol olduğunun altını çizen Bazvend, 'Zor ambargo koşullarında bu tür faaliyetler, ülkemizi daha da geliştirebilir. Kirmanşah'ta halihazırda ilaç ve sanayi parçaları üreten birçok bilgi tabanlı firma mevcut' diye ekledi.

İran-Irak sınırında yer alan Kirmanşah ilindeki Polimer Petrokimya tesislerinde faaliyete başlayan katalitik üretim birimi, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı Sorena Settari'nin katıldığı törenle faaliyete başladı. Birimde yıllık 50 ton katalitikin üretilmesi bekleniyor.

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