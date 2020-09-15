İran'ın petrokimya üretim kapasitesi gelecek yıla kadar 100 milyon tona ulaşacak

İran Petrol Bakanı, Salı günü İslami Şura Meclisi üyelerine yaptığı konuşmada, 2024 yılında petrokimya üretim kapasitesinin 133 milyon tona, değerinin ise 37 milyar dolara çıkacağını tahmin etti’ifadesini kullandı.

Zengene, gaz endüstrisini ve petrokimya endüstrisini İslam Cumhuriyeti'nin bir ürünü olarak değerlendirerek, ’Devrimden önce petrol sektöründe bazi şeyler yapıldığına rağmen, hem gaz hem de petrokimya endüstrisi İslam Cumhuriyeti'nde doğdu’ dedi.

Petrol Bakanı,’Petrokimyada, üretimi 2012 yılında 56 milyon tondan 2019 yılında 66 milyon tona çıkarabildik ve Bu yıl 17 petrokimya projesinin daha işletilmesiyle İran'ın petrokimya kapasitesine 25 milyon ton eklenecek’diye belirtti.

İran Petrol Bakanı,İran'ın 2011 yılındaki benzin üretim kapasitesi yaklaşık 52 milyon litre iken, 2019 yılında 107 milyon litreye çıktı.Şu anda, köy nüfusun% 83'ü ve kentsel nüfusun% 99'u ve ülke nüfusunun toplam% 94'ü gaz şebekesine bağlı.Mevcut durumda gaz sağlanan köylerin sayısı 2012 yılında 14.000'den 31.000'e yükseldi’diye ekledi.

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