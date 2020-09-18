Fars Körfezi Bid Boland Rafinerisi 2020 en iyi mega projeler adayı oldu

Fars Körfezi Petrokimya Firması tarafınan yapılan açıklamada, İran’da yılın en iyi mega projesi olarak seçilen Fars Körfezi Bid Boland Rafinerisinin enerji alanında 2020 yılının 4 önemli projesi arasından aday gösterildiği ifade edildi.

Yarışma sonuçları 31 Ekim’de düzenlenen törenle ilan edilecektir.

Batı Asya’nın en büyük gaz projesi olan Fars Körfezi Bid Boland Rafinerisi 3 milyar 400 bin olar yatırımla yakın gelecekte resmi olarak açılacaktır.

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2012