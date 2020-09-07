Yerli parçalar üretimi, Cem Petrokimya tesislerinde 4.2 milyon dolar döviz tasarrufu sağladı

Şadkani yaptığı açıklamada, yabancı ülkeler tarafından uygulanan ambargo ile bir çok yedek parçanın ülke içinde yerli imkanlar ve uzmanlar tarafından üretilmesinin gündeme alındığını ve bunların büyük kısmının da üretildiğini söyledi.

İran’ın en büyük polimer ürünler ihracatçısı tesislerin başında gelen Cem Petrokimya, ağır polietilin de ilk sırada yer almaktadır.

Bu tesisin üretiminin yüzde 60 civarı geçen sene 22 ülkeye ihraç edildi. Çin, Türkiye ve komşu ülkeler bu tesisi en önemli ihracat pazarlarındandır.

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2012