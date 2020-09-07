7 Eyl 2020 22:29
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News Code: 84030707
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Yerli parçalar üretimi, Cem Petrokimya tesislerinde 4.2 milyon dolar döviz tasarrufu sağladı

Yerli parçalar üretimi, Cem Petrokimya tesislerinde 4.2 milyon dolar döviz tasarrufu sağladı

Tahran, IRNA- Cem Petrokimya Tesisi yetkililerinden Mohammad Cafer Şadkani, şirkette kullanılan yerli yedek parçalar sayesinde 4.2 milyon dolar döviz tasarrufunun sağlandığını söyledi.

Şadkani yaptığı açıklamada, yabancı ülkeler tarafından uygulanan ambargo ile bir çok yedek parçanın ülke içinde yerli imkanlar ve uzmanlar tarafından üretilmesinin gündeme alındığını ve bunların büyük kısmının da üretildiğini söyledi.

İran’ın en büyük polimer ürünler ihracatçısı tesislerin başında gelen Cem Petrokimya, ağır polietilin de ilk sırada yer almaktadır.

Bu tesisin üretiminin yüzde 60 civarı geçen sene 22 ülkeye ihraç edildi. Çin, Türkiye ve komşu ülkeler bu tesisi en önemli ihracat pazarlarındandır.

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