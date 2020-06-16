İran üretimi alümina seramik tozu Türkiye'ye ihraç edildi

Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve Teknoloji Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, çarpıcı özellikleri nedeniyle birçok sanayide geniş olarak kullanılan alümina seramik tozu üreten Rayka Sanayi Bilgi Tabanlı Şirketi Genel Müdürü Ahmed Şerifniya, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Yüksek basınç ve sürtünmeye karşı dayanıklı bu ürün, yüksek derece sıcaklıklara bile ayanıklıdır. Mikro dalga ışınları frekanslarına karşı da saydamlığı olan bu ürünün İran'da yapımı için gerekli ham madde ve madeni maddeler kolaylıkla bulunur' dedi.

Bu ürünün sanayi seramikleri, mühendis seramikleri, emaye, katalizör, petrol, doğalgaz ve elektronik gibi sanayilerde kullanıldığına değinen Şerifniya, İran'da üretilen bu ürünün iyi kalitesine rağmen, Alman benzerine kıyasla çok daha ucuz olduğunu söyledi.

Şerifniya konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Kuşkusuz ülkemizin bu konudaki ihtiyacını karşıladığımız gibi Türkiye'ye de ihracat yaptık. Şimide de bir İtalyan firma ile görüşmelerimiz sürüyor. Hedefimiz ürünlerin çeşitliliğini artırmak, üretim kapasitesinin artırılması, ileri teknolojili maddelere özgü standartın hazırlanması, teknoloji transferi ve ihracat piyasalarının genişletilmesidir'.