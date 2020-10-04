Yurt dışında yaşayan 150 İranlı uzman, biyoteknoloji alanındaki bilgi tabanlı şirketlerde işe başladı

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı Connect.isti.ir adı ile yurt dışındaki İranlı uzmanlarla iş birliği programı çerçevesinde 150 İranlı uzmanı bilgi tabanlı şirketlerde işe almayı başardı.

Yurt dışı yerleşik İranlı uzman ve araştırmacıların bilimsel kapasitelerini değerlendirmek amacı ile gerçekleşen Connect.isti.ir programı, İran'ın en iyi üniversite, araştırma merkezi ve bilgi tabanlı şirketlerden oluşan geniş bir ağ kurarak hedeflerini yürütmektedir.

Son verilere göre şu ana kadar 120 uzman veritabanının bu programa katıldığı açıklanırken, yurt dışında yaşaya İranlıların deneyimlerinin kazanılması başlıca hedefler arasında yer almaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı bu programı uygulayarak yurt dışı İranlılarla yurt içindeki bilim ve araştırma merkezleri arasındaki iş birliği ve bağı pekiştirmek istemektedir.

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