İran şirketleri yeni nesil korona aşıları yapımı peşindeler

Dünyada bir çok ülke Korona belasını dünyanın başından yok etmek için çalışmaktadır fakat gözden kaçırılmaması gereken nokta bunu başaran ülkenin tüm ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek güce sahip olmamasıdır.

İran’ın bu durumda bu arda biraz daha farklıdır. İran ambargolardan dolayı aşı almada da zorluklarla karşı karşıya kalacaktır ve bundan dolayı aşılarla ilgili haberlerle sevinip fakat kendisinin de aşı yapımı için çaba sarf etmelidir.

Şu an İran’da 6 şirket bu alanda faaliyette bulunmaktadır ve aşı ile ilgili faaliyetlerini bir iki ay geç başlamasına rağmen bu alandaki araya kapatmayı başarmış gözükmektedir.

Ganei yaptığı açıklamada Mayıs ayına kadar aşısını deneme aşamasına getirebilecek şirketin üretim için devlet desteğinden yararlanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Yardımcılığı da yaptığı açıklamada şu ana kadar Korona ile ilgili mücadelede 100 ürünün üretimine destek verildiğini bildirdi.

Şu ana kadar İran’da 841 bin 308 kişi Korona’ya yakalanmıştır ve 44 bin 327 kişi de hayatını kaybetmiştir.

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2012