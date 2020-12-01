İran'da yılda 6 bin kornea nakli gerçekleştiriliyor

İRNA'ya konuşan Dr. Müjgan Rızayi, 'İran dışındaki Orta Doğu ülkeleri, Avrupa ülkelerinden kornea ithal ediyor ve bunları kendileri bağışlayamıyor veya işleyemiyor. Ancak İran Merkez Göz Bankası 30 yıldır bu işlemleri en iyi şekilde yapmaktadır' dedi.

Merkez Göz Bankasına ek olarak Tahran, Meşhed ve Şiraz gibi iyi faaliyetleri olan daha küçük göz bankalarına sahip olduklarına değinen Rızayi, 'Asya'da göz bankacılığı alanında faaliyet gösteren ülkeler arasında, Haydarabad kentinde çok sayıda aktif göz bankası bulunan Hindistan yer alıyor' diye beirtti.

İran kornea nakli sayısı bakımından bölgede ilk sırada yer alıyor

İran'ın kornea nakli sayısı bakımından bölgede birinci sırada yer aldığını ifade eden Rızayi, kalite açısından ise dünyanın en yüksek konumlarından birine sahip olduğunu söyledi

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