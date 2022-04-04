İran Korona’yı Kontrol Etme Konusunda Çok İyi Bir Performans Gösterdi

İran Sağlık Bakanı Behram Eynollahi hükumetin aşı konusundaki performansından memnun olduğunu belirterek “İran Korona’yı kontrol etme konusunda iyi bir not aldı ve sağlık çalışanlarının bu doğrultuda sarf ettikleri çaba takdire şayandır.” ifadelerini kullandı.



Behram Eynollahi açıklamasının devamında “Aşılama sürecinde üniversite öğrencileri ve silahlı güçlerin yan yana durup çaba göstermesi, yana yana durup işbirliği yaptığımızda büyük işleri kolaylıkla başarabileceğimizi kanıtlamış oldu.” dedi.



İranlı yetkili açıklamalarını şöyle sürdürdü:



“İran İslam Cumhuriyeti tıp bilimleri alanında bölge genelinde 1. sırada yer alabilecek büyük bir potansiyele sahiptir. Dolayısıyla İran tarafından düzenlenen uluslararası bilimsel konferansların artırılması gerekiyor.”



Eynollahi konuşmasının devamında üniversite öğrencilerinin araştırma, bilgi tabanlı ve eğitim faaliyetlerine dahil edilmesi gerektiğini vurgulayarak “Gençlerimiz İran’da ve dünya genelinde büyük işlere imza atmıştır. İranlı üniversite öğrencileri büyük bir potansiyele sahip, dolayısıyla bu kabiliyetleri elimizde bulunan 800 araştırma merkezinde değerlendirmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.





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