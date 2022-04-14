Kudüs Gücü Komutanı: Dünyada İsrail rejimi ile mücadele eden tüm grupları destekliyoruz

İçişleri Bakanlığı Büyük Salonu'nda düzenlenen General Şehit Muhammed Hicazi'yi Anma Töreni'nde konuşan General Kaani, işgal edilmiş Filistin topraklarındaki son operasyonlara değinerek,''Dünyada İsrail rejimi ile mücadele eden tüm grupları destekliyoruz ve bu desteğimiz sürecek'' dedi.

General Kaani konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Bugün Filistin'de operasyon erçekleştiren Filistinli gençleri görüyorsunuz. Bunlar Filistin topraklarının kalbindeki gizli sermayelerdir ve 4. ve 5. nesil olarak bu tür fedakarcasına operasyonlar yaparak Siyonist rejimin tüm sistemini altüst etmekteler.

Her nerede uygun görürsek Siyonistlerle karşı karşıya geleceğiz ve onlar bizimle savaşamayacak kadar küçükler. Siyonist rejimin yok olması işlemi hızlandırılacak.

Savaş meydanındayız ve İslami İran, dünya emperyalizmi ile uluslararası Siyonizm'le mücadelenin bayraktarlığını üstlenmiştir.

Ayrıca Suudilerin Yemen'de cinayet işlediklerine dair açı belge ve kanıtlara sahibiz''.

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