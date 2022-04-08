Türkiye ve Bahreyn’in Tel-Aviv Saldırısını Kınamasını Şiddetle Kınıyoruz

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım Cuma gecesi yaptığı bir açıklamada “Siyonist rejiminin bizim milletimiz ve kutsallarımıza karşı düşmanca politikası dünyada bir tür terörizm ve ırkçılıktır.” dedi.
Hamas Sözcüsü açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
“Milletimizin direnişi, kendini ve kutsallarını savunmaktır. Bu direniş tüm uluslararası kanunlar ve insani ölçütlerin garanti ettiği bir haktır.”
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım Türkiye Cumhuriyeti ve Bahreyn’in Filistin direnişine karşı tutumlarına değinerek “Biz Tel-Aviv şehadet eksenli operasyonunun Türkiye’nin işgal edilmiş Filistin topraklarındaki Büyükelçiliği ve Bahreyn’in Dışişleri Bakanlığı tarafından kınanmasını şiddetle kınıyoruz.” ifadelerine yer verdi.
Perşembe gecesi Tel-Aviv’de Filistinli bir gencin gerçekleştirdiği şehadet saldırısında 3 Siyonist öldürüldü ve 15 Siyonist ağır yaralandı. İslami Cihad hareketleri söz konusu saldırıyı büyük bir başarı olarak nitelendirdi. İşgalci Siyonist rejiminin her yıl mübarek Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan’da da Filistinlilere karşı saldırıların artmasıyla Filistinli Direniş hareketleri ve Filistin milleti bu saldırılara yanıt verirken Türkiye ve Bahreyn söz konusu saldırıları kınadı. Saldırıdan sonra başta Filistin sokakları ve Lübnan’ın farklı şehirleri olmak üzere birçok yerde Müslümanlar söz konusu saldırıları kutladı.
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Tahran, İRNA- Hamas Türkiye ve Bahreyn’in Tel-Aviv saldırısını kınamsını ve Siyonist İsrail rejimine taziye mesajı göndermesini şiddetle kınadığını belirtti. Perşembe gecesi gerçekleşen saldırıdan sonra dünyanın birçok noktasında Müslümanlar bu başarıyı kutlarken, Türkiye Büyükelçisi şehadet saldırılarını terör saldırısı olarak nitelendirerek Siyonist rejimini teselli etti.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım Cuma gecesi yaptığı bir açıklamada “Siyonist rejiminin bizim milletimiz ve kutsallarımıza karşı düşmanca politikası dünyada bir tür terörizm ve ırkçılıktır.” dedi.
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