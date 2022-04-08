Farklı Filistinli Hareketlerin Tel-Aviv Operasyonuna Tepkisi

Filistinli hareketler dün akşam Perşembe günü Tel-Aviv’de gerçekleşen saldırı operasyonuna ilişkin bildiri yayınlayarak saldırıyı destekleyip, söz konusu saldırının mübarek Ramazan ayında gerçekleşecek olan operasyonların sonuncusu olmadığını belirtti.



Filistin İslami Cihad Hareketi saldırıya ilişkin yayınladığı bildiride Tel-Aviv’de 16’yı aşkın Siyonist’in öldürülmesine ve yaralanmasına yol açan bu kahramanca saldırıyı övdükten sonra “Siyonist düşman, kendisinin ve Siyonist yerleşim birimleri sakinlerinin Kudüs ve Batı Şeria’da halkımıza karşı işlediği cinayetlerin bir kısmının bedelini ödemektedir.” ifadelerine yer verdi.

Bu hareketin yayınladığı bildirinin devamında bu saldırı operasyonlarının tekrar bu işgalci rejimin merkez derinliklerinde gerçekleşmesini bu rejimin tecavüzlerinin her zamandan daha fazla artmasının doğal bir sonucu olduğunu belirtiliyor.



İslami Cihad hareketi siyasi ofisine üye olan Yusuf El-Hesaniye bu saldırının fırtına gibi Dizengoff caddesindeki korkak Siyonistlerin vahşet ederek titremelerine sebep olduğunu söyledi.



İslami Cihad hareketinin liderlerinden Ahmet El-Medlel de söz konusu operasyonun Siyonist düşmanın yetkililerine Filistin milletine karşı cinayetleriniz ne kadar artarsa Filistin milletinin kahramanca operasyonları da artacak, Filistin milleti ve kahram direnişi bu işgalci rejimin Filistin milleti ve Filistinlilerin kutsallıklarına karşı cinayetlerine karşılık vermek için bir çok seçeneği olduğu mesajını vermiş olduğunu ifade etti.



Filistin İslami Cihad hareketi liderlerinden El-Medlel açıklamasının devamında “Filistin milleti güvenlik ve huzur sahibi olmadıkça, işgalci Siyonistler de asla huzurun rengini dahi göremeyecektir.” dedi.



Hamas Hareketi



Hamas da Tel-Aviv operasyonundan sonra yayınladığı bildiride “Bu operasyon, Siyonist işgalcilerin bizim topraklarımızda milletimiz, topraklarımız, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya karşı cinayetleri, tecavüzleri ve suçlarının artmasına doğal bir cevaptır.” ifadelerini kullandı.



Hamas milletimizin direnişi Kudüs ve Mescis-i Aksa’ya zarar verme düşüncesi besleyen herkesi tehdit ettiğini bildirdi.



Hamas hareketi liderlerinden İsmail Rıdvan Tel-Aviv’de gerçekleşen söz konusu kahramanca operasyondan ötürü Müslümanları tebrik etti ve bu saldırıyı Siyonistlerin tecavüzlerinin sonucu olarak nitelendirdi.



Rızvan açıklamasının devamında bu tarz operasyonların artması gerektiğini vurguladı.



Fetih Hareketi veya tam adıyla Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi saldırıya dair yayınladığı bildiride söz konusu operasyonu Filistin milletinin işgalci İsrail’in cinayetlerine doğal bir tepkisi olduğunu vurguladı.



Fetih hareketinin devrimci konseyi üyesi olan Cemayil Hevil de söz konusu saldırı operasyonuna ilişkin “Söz konusu operasyon Siyonistlerin Filistinli vatandaşlara karşı saldırılarının yanıtıdır.” dedi.



Filistin Halk Kurtuluş hareketi de Tel-Aviv’de gerçekleşen operasyonun övülmesi gereken bir saldırı olduğunu vurguladıktan sonra “Siyonistlerin bizim topraklarımızda, Filistin’de hiçbir yeri yoktur.” ifadelerini kullandı.



Filistinli bu hareket Siyonist rejimi ve Siyonist yerleşim birimleri sakinleri uyararak Filistin topraklarındaki tecavüzlerine ve Filistin milletine karşı terör saldırılarının devam edilmesinden kaçınmalarını vurguladı.



Filistin Ahrarı Hareketi



Filistin Ahrarı Hareketi de yayınladığı bildiride zamanı, konumu, planlanması, uygulanması ve sonuçları açısından son derece özel bir operasyona tanıklık ettiklerini belirterek söz konusu saldırının bu tarz saldırıların sonuncu olmayacağını vurguladı.



Filistin Halk Kurtuluş Cephesi



Filistin Halk Kurtuluş Cephesi de Tel-Aviv’de gerçekleşen kahramanca operasyon olarak nitelendirdiği saldırının Siyonist rejimi güvenlik sistemini ağır bir zarar verdiğini belirterek söz konusu operasyonun işgalcilerin cinayetlerine karşı bir yanıt olduğunu söyledi.



Dün akşam Tel-Aviv’de Filistinli bir genç tarafından düzenlenen saldırı operasyonunda 2 Siyonist öldürüldü ve 16 Siyonist de yaralandı. Yaralanlardan 4’ünün sağlık durmunun kritik olduğu söyleniyor.



Saldırı gerçekleştikten hemen sonra günlerdir Siyonistlerin mübarek Ramazan ayında artan aralıksız saldırıları ve baskılarına maruz kalan Filistin halkı sokaklara çıktı ve bu saldırıyı kutladı. Operasyon gerçekleştikten sonra başta Filistinli Direniş hareketleri olmak üzere farklı Direniş Hareketlerinden söz konusu saldırı desteklendi.



Tel-Aviv’in Dizengoff caddesinde Filistinli bir genç tarafından düzenlenen saldırı yine Türkiye hükumeti tarafından kınandı.Türkiye'nin işgal edilmiş topraklardaki Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tel-Aviv'de 7 nisan gerçekleştirilen terör saldısını kınıyoruz.Bu tür saldırıların son dönemde artış göstermesini endişeyle karşılıyoruz. Söz konusu saldırıda hayatnı kaybedenlerin ailelerine, İsrail hükumeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan Filistinlilerin yakın zamanda gerçekleşen bir diğer saldırısını da menfur terör saldırısı olarak nitelendirdikten sonra ölen Siyonistler için başsağlığı ve yaralananlar için ise şifa dilediğini belirtmişti.









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