Nasrallah: Filistin'de yaşananlar İsrail'in geleceği için önemli mesajlar içeriyor

El-Meyadin kanalının haberine göre bir televizyon kanalında konulan Nasrallah İsrail'e hitaben, ''Filistin halkının ümitsizliği kapıldığı varsayımıyla Arapların ihaneti nedeniyle Filistinli gençlerin geri adım atacağını sanıyorsanız, evhamdasınız'' diye belirtti.

1996 savaşının sonucu: Sivillere saldırmazlık dengesinin perçinleşmesi

1996 yılında Direniş Cephesi ile Siyonist Rejim arasında yaşanan savaşa değinen Nasrallah, ''Direniş askerleri bu savaşta sivillere saldırmazlık ilkesini düşmana dayatmayı başardı. Bu denge şu ana kadar devam etmektedir. Suriye eski Cumhurbaşkanı Beşşar Esad ile Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri'nin bu yöndeki çalışmalarına da değinmek gerekir'' diye konuştu.

Parlamento seçimleri gerçek ve demokratik olacak

Lübnan'da düzenlenecek Parlamento seçimlerinin gerçek ve demokratik seçimler olacağına işaret eden Nasrallah, ''Anketlere rağmen halın seçim sandıklarındaki faaliyeti etkilenmemelidir. Anketlre güvenmeyin ve oylamanın bitişine kadar seçimlere katılın'' diye açıkladı.

Hizbullah'ın seçimlerdeki hedefinin bu grupa üye adaylarla müttefiklerinin başarısı olduğunu dile getiren Nasrallah, ''Seçim sonuçlarının bittiğini düşünmemeliyiz. Karşı taraf paramparç olduğundan dolayı tek liste sunamadı'' ifadesine yer verdi.

Seçimlerin erteleneceği yönündeki haberlerin amacının halkı seçimlerden uzat tutmak olduğunu kaydeden Nasrallah, ''Seçim yarışında olduğumuz kanısındayız ve şevkle seçimlere karılmalıyız. Bir Suudi yetkili banaka Riyad'ın 2009 seçimlerinde Lübnan'da çok para harcadığını söylemişti. Bu para seçimler için değil Lübnan siyasi yetkililerinin hesabına aktarıldı'' diye ekledi.

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