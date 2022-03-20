Kasım: ABD Lübnan'daki hedeflerine ulaşamaz

Meydanda kalacaklarını ve toprağı, onuru, insanlığı ve haysiyeti destekleyeceklerini ifade eden Kasım, ''Devlet kurumlarını ve halkın yararına olanı inşa edeceğiz. Lübnanlılar kendi topraklarında kendilerinin efendisi olmalı ve geri kalan topraklarımızı özgürleştirmeli ve bu toprakları korumalıyız. Diyalog kisvesi altında ve darbe yapmak amacıyla dışarıdan yardım istememeliyiz ve dış baskı ile değil, Lübnanlılar arasında görüşmelerle diyaloga inanıyoruz'' dedi.

Seçimlere siyasi düzeyde ve Direnişe dayalı hükümet çizgisinde bulunanlarla koalisyon kurarak girdiklerini ifade eden Kasım, ''Ana müttefikimiz Emel hareketi ama başka müttefiklerimiz de var. Parlamentoda uygun bir seviyeye ulaşmak için el ele veriyoruz. ABD, İsrail'in yararına olan projesi için çeşitli araçlar kullanıyor. ABD, güçlü, bağımsız ve dirençli Lübnan kimliğinden kurtulmak istiyor, ancak bu direniş hattının varlığı ile hedeflerine ulaşamayacaktır'' diye belirtti.

2018'de zaten birleşmiş olan Suudi Arabistan'a bağlı 14 Mart grubunun bu seçimde şaşırtıcı bir şekilde dağıldığını ve bunun da projelerinin eksikliğini gösterdiğini kaydeden Kasım,' 'Çünkü bu kolalisyonu sürdüremiyorlar. Direniş çalışmalarındaki deneyimimiz olağanüstü ve dünyanın mazlumları için bir umut kıvılcımı olmayı başardı. Siyasi ve sosyal deneyimimiz parlak bir deneyimdir. Başarılı deneyime sahip bakanlarımız ve temsilcilerimiz var'' diye ekledi.

Lübnan Hizbullahı, başkentin bazı bölgelerinde seçim kampanyasının ilk aşamasını başlattı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn geçtiğimiz günlerde bir kararname ile ülkede parlamento seçimlerinin 15 Mayıs 2022'de yapılacağını duyurdu.

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