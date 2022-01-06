Cumhurbaşkanı Esad: Şehit Süleymani’nin terörü kültürel, düşünsel ve ahlaki boyutlara sahiptir

Şehit Süleymani ve Ebumehdi Elmühendis’in terörünün ikinci yıldönümünde düzenlenen törene gönderdiği mesajda bu konuyu belirtti.

Cumhurbaşkanı Esad, ‘’ Neden ABD gibi bir ülke, kendini terörizmle mücadele askeri olarak adlandıran kişiye saldırı kararı alıyor? Saldırıyan uğrayan kişi, tüm askeri, insani ve teçhizatları kullanarak, terrorist, radikal ve katil unsurları hezimete uğramak için kullanan şahıstır.’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Esad, ‘’ Eğer Şehit Süleymani, ABD ve batılı ile yerel müttefikleri’nin Suriye, Lübnan, Irak, Yemen ve işgal altındaki Filistin’deki planları ve varlıkları için tehlikesi olmasaydı öldürülmezdi. Bu cinayette farklı boyutlarda mevcuttur.’’ dedi.

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2012