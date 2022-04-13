Bahreynlilerden Filistin'e destek

Bahyrenliler Kerbabad ve Sinabis başta olmak üzere çeşitli bölgelerde Filistin halkına destek ve Siyonist Rekimle ilişkilrin normalleştirilmesini kınamak amacıyla gösteri düzenledi.

Protestocular 'ilişkileri normalleştirmek ihanettir' gibi sloganlarla Bayren'in İsrail rejimi ile ilişkilerini normalleştirmesine itiraz etti.

Bahreyn halkı bu gösteriler sırasında ayrıca Bahreyn'eki tüm siyasi tutukluluarın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Bahyren ile Siyonist rejim arasındaki ilişkilerin nrmalleştirilmesi, 15 Eylül 2020 günü ABD eski başkanı Donald Trump'ın resmi olarak katıldığı bir törele duyurularak Fars Körfezi'nde bu küçük ada ülkesi, yıllardır gayrı resmi olarak İsrail ile sürdürdüğü ilişkilerini normalleştirdiğini duyurdu.

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