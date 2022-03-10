Düşmanlara karşı üstünlük bizde

Devrim Muhafızları komutanlarının da katıldığı bir törende konuşan General Selami, cihadın en güzel salih amel olduğunu ve asla unutulmayacağını ifade ederek, "Bugün bölgede ve dünyada yaşanan güvensizlik durumunu gözlemleyen İran halkı, her türlü düşünce ve eğilimle en güzel ve en hoş amellerle Kutsal Savunma çağının evlatlarının destanlarını takdir ediyor'' diye konuştu.

Bugün İslami İran'ın düşmanların tüm tehlike ve tehditlerinin merkez meydanında olduğunu ve düşmanın İslam Devrimi'ne karşı hiçbir kapasitesinin boşta olmadığını belirten General Selami, ''İstihbarat savaşı ve bölgesel nüfuzu kesme operasyonları, bu tehditlerin uzantısını iç hasara bağlamak için ortaya çıktı, ancak Devrim Muhafızları düşmanın komplolarına ve kötülüklerine karşı güçlü duruyor'' diye belirtti.

Bugün düşmanın geniş bir cephede ve uzak mesafelerde angaje olduğunu vurgulayan General Selami, "Sevgili komutanımız Kasım Süleymani'nin düşmanların direnişi devirmesine karşı koyarken şehit oldu, ancak onun kanı sahneleri daha aktif hale getirdi ve bugün tüm sahnelerde düşmanlarımız mağlup ve çaresiz durumda. Direnişi onur ve mutluluğa ulaşmanın tek yolu olarak görüyoruz. Bugünkü şanlı başarılarımız, Devrim Lideri'ne biat ve halkın desteği ile empatisinin sonucudur. Milleti asla yalnız bırakmayacağız ve milletin hizmetkarı olarak her koşulda yanlarında olacağız'' değerlendirmesinde bulundu.

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