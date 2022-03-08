General Hacızade: Her alanda güçlü bir İran, uzaya erişimi gerektiriyor

Nur -2 askeri uydusunun fırlatılması töreninde konuşan General Emiralı Hacızade, ''Allah'ın yardımıyla bugün Devrim Muhafızları Ordusu, Nur-2 uydusunu yörengeye yerleştirebildi ve bu uydu halen hizmet veriyor' dedi.

Uydunun diğer sistemlerden farklı olduğunu, tüm adımların iyi atıldığını ve uydunun yörüngeye tam olarak yerleştirildiğini kaydeden Generl Hacızade, İran'ın savunma, ekonomik, kültürel ve hatta bilimsel ilerlemenin her alanında güçlü olması için uzaya erişimi gerektirdiğini belirterek, "Uzaya ulaşmadan diğer şeyler eksiktir. Bu bir iktidar aracıdır ve güçlü bir İran uzay sektörüne önem vermelidir'' diye konuştu.

Bugün, silahlı kuvvetlerin, popüler ve devrimci hükümetin, üniversitelerin ve bilgi temelli şirketlerin uzay işlerinde yoğunlaşması ve sinerjisi ile zorlu bir yoldan geçtiklerini ve geleceğin daha büyük başarılar vaat ettiğini dile getiren General Hacızade, bugün yörüngeye başarıyla fırlatılan Nur-2 uydusunun özelliklerine atıfta bulunarak, ''Bu çalışmanın, adına konuştuğum uzman ve bilim adamlarının destek ve çabalarıyla yapıldığını belirtmem gerekiyor. Teknik konulardaki en önemli nokta, İran halkının iradesinin yaptırımlar ve azami baskı karşısında zafer kazanmasıdır. Bu başarı zalim yaptırımlar ve azami baskı koşullarında elde edilen büyük başarı, büyük İran milletinin direnişinin ve eşsiz iradesinin bir simgesidir ve bu önemli başarıyı Devrim Lideri ile halkımıza tebrik ediyorum' ifadesini kullandı.

General Hacızade, geleceğin büyük olayların habercisi olduğuna dikkati çekerek, "Artık hızlanmaya hazırız ve Allah'ın izniyle yakın gelecekte bu gençlerden büyük başarılar görmeliyiz" diye ekledi.

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