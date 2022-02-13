Çabahar araştırma uydusu fırlatma sitesini kurmaya hazırlanıyor

Bu sitenin oluşturulmasının İran ile Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere hedef ülkeler arasındaki ilişkileri sahada güçlendireceğini ifade eden İbrahimi, Çabahar Serbest Bölgesi'nin çok uzak olmayan bir gelecekte ülkenin çelik ve petrokimya merkezi olmasının yanı sıra araştırma uydularının fırlatılması için hazır olma potansiyeline sahip olduğuna inandıklarını söyledi.

Çabahar'ın diğer rekabetçi ekonomik avantajlarla birlikte İslami İran'ın bilgi ve teknoloji merkezi haline gelmesi gerektiğini vurgulayan İbrahimi, 'Bu konudan yukarı akış belgelerimizde bahsediliyor ve bu bölgede bilgi tabanlı ve yeni teknoloji koleksiyonlarını piyasaya sürmeye çalışıyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Yeni teknolojilerin tartışılmasında ve ülkenin makro planlarında olumlu rekabet yaratılmasında ilerlemeyi düşündüklerini dile getiren İbrahimi, 'Bu bağlamda, İran Uzay Ajansı ile işbirliği yapmaya ve faaliyetleri temel bilgilere yönlendirmek için bir uydu fırlatma ve araştırma üssü kurmaya hazırız' diye açıkladı.

İran Uzay Ajansı Başkanı Hasan Salariye de bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'Çabahar'ın yerini araştırma uydularının ve çeşitli sondaların fırlatılması için uygun gördük ve bu önemli konuyu bu stratejik ve okyanus bölgesinde sürdürmek istiyoruz' dedi.

Yerel bilgi ve uluslararası işbirliğini kullanarak ülkede uzay kullanımının planlanmasından ve uzay teknolojilerinin geliştirilmesinden, uydu teknolojisinin ve uzay iletişiminin geliştirilmesinden, uzaktan algılama, fırlatma ve ulaşımdan sorumlu olan İran Uzay Ajansı (ISA), insan kaynakları, yer istasyonları ve uyduların yönlendirilmesi ve kontrolüne uygun altyapının geliştirilmesini hedeflemektedir.

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