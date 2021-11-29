İran uzay endüstrisini dönüştürme planı yapıyor

Yüksek Uzay Konseyi'nin toplantısı, geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı başkanlığında ve Haberleşme, Dışişleri, Yol ve Kentsel Gelişim, Bilim ve Savunma Bakanlarının katılımı ile gerçekleşti.

Uzay arenasının hızlandırılması, yakınsama ve sinerjinin güçlendirilmesi ve endüstri aktörlerinin tüm unsurları ile uzay diplomasisine azami özen gösterilmesi, uzay endüstrisinin uygulanması, ülke uzay programlarının hedeflerine mümkün olduğunca ulaşılması, uzayın hızlandırılması için ihtiyaç duyulan kaynakların sağlanması, bu toplantının en önemli konu başlıkları oldu.

İran, uzay endüstrisi programına 36 bin kilometrelik yörüngeye erişim hedefini dahil etti ve Cumhurbaşkanı, uyduyu bu yörüngede stabilize etme ve gerçekleştirmesini hızlandırma planlarını vurguladı.

2 bin km'ye kadar olan yüksekliğe LEO yörüngesi (LEO) denir. 2 bin km'den 35.786 m'ye kadar olan yörüngeler Dünya'nın orta yörüngeleri olarak adlandırılır ve bu yükseklikten daha yüksek yörüngelere yüksek irtifa veya coğrafi yörüngeler adı verilir.

Uzay Araştırmaları Enstitüsü müdür yardımcısı Ali Cafer Salehi İRNA'ya verdiği demeçte, "Tasarlanacak ve inşa edilecek ilk uzaktan algılama uydusu Pars-1'dir. Bu uydunun tasarımı, yapımı ve testleri tamamen İran Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nde yapılmıştır. Bu uydu, şu anda son aşamasına ulaşan en gelişmiş ve operasyonel uzaktan algılama uydusudur. Pars-1 uydusu, fırlatılmasına hazırlanmak için uzay organizasyonuna teslim edildi' dedi.

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