4 Şub 2022 13:52
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News Code: 84638205
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Zarepur: İran uzay sanayiinde sıçrama yapmalıdır

Zarepur: İran uzay sanayiinde sıçrama yapmalıdır

İran İletişim Bakanı: Uzay sanayiinde sıçrama yapmalıyız İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, İran’ın uzay sanayiindeki geri kalmışlığını telafi etmesi gerektiini belirterek, ‘’ İran’ın bu alandaki programı jeo-yörengeye ulaşmaktır ve bu konudaki faaliyetimizi leo katmanından başlayacağız ve seneye bu katmana uzay yerleştireceğiz. ‘’ dedi.

Zarepur, Devlet Televizyonunda yaptığı açıklamada, Omid uydusunun 13 sene fırlatılması ile İran’ın uydu gönderme teknolojiye sahip olduğunu belirtti ve 10 seneden beri İran’ın bu alanda faaliyette bulunduğunu söyledi.

Zarepur, planlamalar ve programlara göre Leo katmanında uydu gönderileceğini ifade ederek, ‘’ Planımız 100 kg ağırlığındaki uyduları uzayda 500 km’ye yerleştirmektir, son fırlatmada 470 km’ye ulaştık fakat uydunun yörüngede yerleşmesi için gerekli hıza ulaşamadık. ‘’ dedi.

Zarepur, İran’ın uzay programını geliştirmek istediğini ifade edereki hedeflerinin 13. hükümet döneminde Leo katmanına ulaşmak olduğunu söyledi.

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2012

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