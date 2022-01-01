Hatipzade: Havacılık ve uzay alanındaki bilimsel ve araştırma gelişmeleri İran'ın inkar edilemez hakkıdır

Bazı Amerikalı ve Avrupalı ​​yetkililerin İran'ın Simurg adlı uydu taşıyıcı roketi ile ilgili oluşturduğu son medya propagandasına yanıt veren Hatipzade, 'Havacılık alanı İran ulusunun vazgeçilmez hakkıdır ve bu tür müdahaleci açıklamalar İran ulusunun bu alanda ilerleme kararlılığını sarsmayacaktır' diye konuştu.

Hiçbir kararın İran İslam Cumhuriyeti'nin uydular alanı da dahil olmak üzere uzay araştırmaları ve ilgili deneyler programını yasaklamadığını kaydeden Hatipzade, 'Bu nedenle 2231 sayılı karardan söz etmek, gereksiz bir yanılgıdır ve temelde doğru değildir' değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce de belirtildiği gibi İran İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası standartlara göre bilimsel-araştırma geliştirme yolunda barışçıl teknolojileri kullanma hakkına sahip olduğunun altını çizen Hatipzade, 'Kendi düşüncelerini empoze etmeye çalışan bazı ülkelerin görüşü bu bağlamda bize temel oluşturmaz. İran hükümeti ve halkı, yasa dışı ve haksız yaptırımlar döneminde elde edilen, havacılık alanındaki bilim adamlarının ve seçkinlere özgü bilimsel yenilikler ve barışçıl teknolojiler için minnettardır' diye ekledi.

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