19 May 2024 22:59
Journalist ID: 5446
News ID: 85482719
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Hamas: İran cumhurbaşkanının helikopter olayı ile ilgili haberleri endişe ile takip ediyoruz

19 May 2024 22:59
News ID: 85482719
Hamas: İran cumhurbaşkanının helikopter olayı ile ilgili haberleri endişe ile takip ediyoruz

Tahran, İRNA - Hamas hareketi, İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin acil iniş haberini büyük endişeyle takip ettiğini duyurdu.

Açıklamada "İslami Direniş Hareketi Hamas olarak, İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim  Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin İran'ın kuzeybatısında acil iniş yapması ve onlarla  iletişimin kesilmesiyle ilgili haberleri büyük bir dikkatle ve endişeyle takip ediyoruz. " ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında " Bu acı ve talihsiz olayın ardından İran liderine, hükümetine ve halkına yanlarında olduklarımızı ilettik. Allah'tan İran cumhurbaşkanını ve beraberindeki heyeti güvende ve sağlıklı tutmasını diliyoruz ve Allah'tan aziz İran halkını her türlü kötülük ve zarardan korumasını diliyoruz." denildi.

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