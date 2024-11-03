3 Kas 2024 18:26
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News ID: 85648595
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Bekaî: Amerika'nın İran halkına yönelik hukuk dışı baskıları bugüne kadar devam etti

3 Kas 2024 18:26
News ID: 85648595
Bekaî: Amerika'nın İran halkına yönelik hukuk dışı baskıları bugüne kadar devam etti

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'a karşı 8 yıl dayatılan savaşta ABD'nin Saddam rejimine kapsamlı desteğine değinerek “Amerika'nın İran halkına yönelik hukuk dışı ve baskıcı tutumu günümüze kadar devam etmiştir.”dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî Hamane, 3 Kasım Pazar günü öğleden sonra X sosyal medya hesabında yayınladığı mesajda “Küresel İstikbar ile Mücadele Günü olan 3 Kasım, İranlıların her türlü dış müdahaleden ve yabancı sultasından uzak, özgür ve onurlu bir yaşam sürdürme yönündeki kolektif kahramanca çabasının bir hatırlatıcısıdır.” ifadesine yer verdi.

Sözcü Bekaî mesajının devamında  “Özellikle İran halkının ilk seçilmiş hükümetini deviren ve monarşi diktatörlüğünü yeniden canlandıran 23 Temmuz 1953'deki Amerikan-İngiliz darbesi başta olmak üzere halkımız, ABD'nin İran'a yönelik yasa dışı ve istikrarsızlaştırıcı müdahalelerinin uzun ve kara tarihini unutamaz.” vurgusunda bulunurken  “Amerika'nın, İran'a karşı 8 yıl dayatılan savaşta Saddam rejimine kapsamlı desteği, Amerika'nın İran milletine yönelik yasadışı ve zalimane baskıları, insanlık karşıtı yaptırımlar ve Siyonist rejimin saldırganlığına destek de dahil olmak üzere günümüze kadar devam etmiştir.” ifadelerine yer verdi.

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