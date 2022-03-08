Devrim Muhafızları, Nur-2 adlı askeri uydusunu uzaya fırlattı

İran'ın ikinci askeri uydusu olan Nur-2, üç aşamalı bir uydudur ve Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'nin kombine yakıt taşıyıcısı tarafından Şaban Bayramı münasebetiyle uzaya başarı ile fırlatıldı.

Bir ölçüm ve keşif uydusu olan Nur-2, fırlatıldıktan sonra 6.7 km/s ve 480 saniye hızla fırlatıldı.

Bu, Dünya'ya yakın yörüngeye (LEO) yerleştirilen ikinci İran askeri uydusu; Bundan önce, Nur-1 uydusu 23 Nisan 2020 tarihinde Devrim Muhafızları tarafından üç aşamalı bir uydu ve karışık haberci yakıtı kullanılarak uzaya fırlatılmış ve 425 kilometrelik Dünya yörüngesine yerleştirilmişti.

Bugün, Nur-2 uydusunun fırlatılmasıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin artık Dünya'ya yakın yörüngede iki askeri uydusu var.

Ülkenin uzay endüstrisi son 10 yılda önceki hükümetler tarafından ihmal edildi. Bu da ülkenin uzay endüstrisinin büyümesinde bir durma ve uzay fırlatmalarında başarısızlıkla sonuçlandı.

Ancak Reisi Hükümeti'nin göreve başlamasıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Reisi'nin katıldığı 10 yıl aradan sıonra düzenlenen Yüksek Uzay Konseyi toplantısında Cumhurbaşkanı, uzay endüstrisine tam destek verdiklerini bildirdi.

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