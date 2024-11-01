Tahran'daki Alman Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Almanya Dışişleri Bakanı'nın İran İslam Cumhuriyeti'nin bu ülkedeki konsolosluklarını kapatma yönündeki mantıksız kararının ardından, Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Hans Peter Yogel, Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Dairesi Başkanı tarafından çağrılarak İran'ın bu konu hakkında şiddetli itirazı kendisine iletildi.



Bu toplantıda (Dışişleri Bakanlığı'nın) Batı Avrupa 1.Dairesi'nin Başkanı, Alman hükümetinin İran halkına yönelik yıkıcı ve haksız yaklaşımını hatırlatarak kınadı.



İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ayrıca Alman Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını saçma, müdahaleci, profesyonel olmayan ve nezaketten uzak şeklinde değerlendirdi ve herhangi bir dayanaktan ve hukuki diğer denklem yoksun olduğunu belirterek, Berlin'in yapıcı olmayan ve çatışmacı yaklaşımının sonuçlarının sorumluluğunun Alman hükümetine ait olacağı uyarısında bulundu.