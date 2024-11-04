Ankara'dan Tel Aviv'e Tahran'a karşı maceracılığın sonuçları konusunda uyarı

Hakan Fidan, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda işgalci rejimin başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş yanlısı tutumu ve ABD seçimlerinden sonra İran'ın nükleer tesislerine karşı muhtemel bir macera hakkında uyarıda bulundu ve böyle bir durumda savaşın diğer ülkelere de sıçrama tehlikesinin bulunduğunu ifade etti.

Fidan, Gazze savaşındaki gelişmeler hakkında ise İsrail rejiminin asıl amacının, Gazze'deki Filistinlileri zorla Mısır'a ve Batı Şeria'daki Filistinlileri ise Ürdün'e göç ettirmek olduğunu belirterek böyle bir senaryonun hayata geçirilmesi yönündeki çabaların, bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa sürükleyeceğini vurguladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı, Netanyahu'nun son bir yıl içinde Filistin direnişiyle müzakerelerdeki engelleyici tavrına da değinerek İsrail rejiminin müzakereleri askeri hedeflerini gerçekleştirmek için zaman kazanmak amacıyla kullandığını söyledi.

Fidan, ateşkes görüşmelerinde Siyonist rejim ile Hamas arasında bazı ilerlemeler sağlandığını belirtirken, Filistin direnişinin müzakerelerdeki amacının bu rejimin suçlarının geri dönüşsüz şekilde durdurulması olduğunu ifade etti.