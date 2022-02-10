İran Devrim Muhafızları: İran azimli şekilde Yeni İslami Medeniyet yapımı sürecini devam edecektir

Devrimin hayret verici başarılarının bildirilmesinin medya diktarörlüğü ve düşman cephesinin İran milleti ve devrim aleyhine saldırılarının panzehri oldu ifade edilen açıklamda, eski rejimin iç istibdat ve yabancı sömürgeciliğin temsilcisi olduğu ve devrimin başarısızlığı için sulta düzeni ve Siyonizmin tüm çabalarına rağmen, devrim mucizesinin Batı Asya’nın dışında sulta ve istikbarı coğrafi bölgesinde ABD, Siyonistler ve müttefiklerinin kabusuna dönüştüğü ifade edildi.

Düşmanın elde edilen büyük başarıları gözardı ve kötülemek istediği ifade edilen açıklamada, buna karşın büyük başarıların zamanında ve uygun şekilde halkla paylaşmasının saldırıların panzehri olacağı belirtildi.

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2012