Cumhurbaşkanı Reyisi: Devrimin mesajı tüm bölge ve dünyaya ulaşmıştır

Devrim Muhafızları, Kolluk Kuvvetleri ve stihbarah Bakanlığı tarafından düzenlenen oturumun birinci gününde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Reyisi, halkın ve devrimin düşmanlarının ülkenin tüm üstün yönlerini hedef aldıklarını ve onları tehdit edip ambargo uyguladıklarını söyledi.

İran düşmanlarının yeni ve şeytani yöntemler kullandıklarını ifade eden Ayetullah Reyisi, düşmanların bilim ve teknolojiyi İran halkına düşmanlık için kullandıklarını söyledi.

Düşman’ın İslam Devrimini yok edemeyeceğini bildiğini ifade eden Ayetullah Reyisi, bundan dolayı ülkenin gelişme yollarını kapatmaya çalıştıklarını söyledi.

Ekonomik yozlaşma şebekelerinin bulunması ve onlara karşı gelinmesinin halkı mutlu ettiği kadar umutlandırdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Reyisi, tüm istihbarat kurumlarının işbirliği ile kaçakçılık ve ithalat mafyasının çökertilmesi gerektiğini söyledi.

İslam Devriminin esasının dini hakimiyet, ilehi değerler ve demokrasi için olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Reyisi, istihbarat kurumlarının önceliğinin sızmaları önleme, yozlaşma şebekelerinin elebaşları ile mücadele, kaçakçılık mafyasını ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti.

Düşmanın istediğini yöneticilerinin umutsuzluğa sevk etmek istediğini ve bazı yöneticilerde bunu başardığını ifade eden Ayetullah Reyisi, ‘’ Ülke yetkililerinin, İslami değerler ve halktan kopmamasına dikkat ediniz. ‘’ dedi.

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2012