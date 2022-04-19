Ordu Günü törenlerinde hangi teçhizat ve ürünler görücüye çıktı?

18 Nisan Ulusal Ordu Günü törenlerinde İran İslam Cumhuriyeti Ordusu yurt çapında birçok yeni askeri teçhizat ve ekipmanı görücüye çıkardı.

İHA'lar

Bu törenlerdeki en çarpıcı hususlardan biri Ordu'ya ait çok sayıda İHA'nın görülmesiydi. Bu törende iki tür İHA ilk defa görücüye çıktı. Muhacir-6, Muhcir-4, Muhacir-2, Raad-85, Areş, Ebabil-4, Yesir, Kerrar, Nasır, Kiyan-1, Kiyan-2, Umut, Keman-12, Keman-22 ve Sadık İHA'ları geçit töreninde gösterildi.

İki yeni İHA

Törende Ebabil-5 ve Keman-22 adlı iki yeni İHA türünün yer alması dikkat çekti. Ebabil-5, Muhacir-6 İHA'sının küçük boyuttaki bir türü gibi olarak 6 adet Kaim adlı akıllı ve nokta atışı yapan bombayı taşıyabilir.

Diğer İHA ise Harop İHA'sına benzeyen Keman-22'ydi. Bu İHA da çeşitli noktaları hedef almak üzere kullanılmaktadır.Keman-22 Ordu'nun en büyük savaş İHA'sı olarak 24 saat uçabilme ve 3 bin kilometre menzile sahip önemli bir İHA türüdür.

Nokta atışı yapan balisik füzeler

Karadan karaya Fetih-360 füzeleri de Ordu Kara Kuvvetlerinin sahibi olduğu taksiktel füzelerdi. Taktiksel ve yeni füze Fetih-360 son zamanlrda Devrim Muhafızları Kara ve Deniz Kuvvetleri ile Ordu Kara Kuvvetleri'nin envanterinde görülmektedir.

Dezful füze savunma sistemi

Thor-1 füze savunma sisteminin İran versiyonu olan Dezful Hava Savunma Sistemi, çarklı şasi üzerine oturtulmuştur. Kısa menzilli bu savunma sistemi seyir füzeleri, İHA ve diğer savaş ekipmanını 12 kilometre menzilinde ve maksimum 6 metre yükseklikte hedef alıp imha edebilir.

Bu savunma sisteminin en bariz özelliklerinden biri, füzelerin tekrar yüklenmesi için gereken sürenin az olmasıdır. Geçen yıl düzenlenen Velayet-1400 Gökyüzü Savunucları adlı tatbikat sırasında Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri hava savunma sistemi bu sistemi kullanarak tatbikat boyunca belirlenen hedefleri vurdu ve halihazırda bu sistem, Ordu Hav Savunma Kuvvetleri'ne de verilmiştir.

Taktiksel Seyyad Hava Savunma Sistemi

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin katıldığı Ulusal Ordu Günü'nde görücüye çıkan diğer hava savunma sistemlerinden biri Taktiksel Seyyad adını taşıyordu. Şehit Seyyad Hava Savunma Sistemi'nin yeni versiyonu olarak bilinen bu sistemde radar ile füze ateşleyici, tek şasi üzerinde yer alıyor ve bu da sistemin daha rahat hareket etmesine imkan sağlıyor.

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