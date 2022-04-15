Ordu hava savunma sistemi dünyada adından söz ettiriyor

Kum Cuma Namazi hutbeleri öncesi konuşan General Dilaveri, ''Direniş ve hazırlığı korumanın yanı sıra muharebe gücünün artırılması, düşmanların komplolarına karşı direnişin tek yoludur'' diye belirtti.

Ordu hav savunma güçlerinin eğitiminin Ordu hava savunma teçhizatının yerlileştirilmesi ile birlikte eşzamanlı olarak yürütülmesi gerektiğine dikkati çeken General Dilaveri, ''İran İslam Cumhuriyeti Ordusu ekipman ve teçhizatın teknlojisinin yerlileştirilmesi yolunda son yıllarda büyük adımlar atmıştır'' açıklamasında bulundu.

Ordu Hava Savunma Kuvvetleri'nin yeni silahlar ve yüksek muharebe gücü ile olası tecavüzlere karşı demir bir perde gibi olduğunu ve her türlü saldırıya güçle karşılık vereceğini kaydeden General Dilaveri, ''Hava savunmamız saldırganlara ağır tokatlar indirir. Hava savunma güçlerimiz yüzyıllık geçmişi ile askeri güçlerimizinn en asil bölümlerindne biri olarak son yıllarda yaklaşımlarını değiştirmek suretiyle saha ve operasyonel anlamda eskisinden çok daha etkin hale gelmiştir'' değerlendirmesinde bulundu.

18 Nisan gününün İmam Humeyni tarafından Ordu Günü olarak adlandırıldığına değinen General Dilaveri, ''18 Nisan İmam Humeyni'nin Ordu'ya güvendiği tarihi gündür. Oysa münafıklar bu deneyimli ve güçlü kuvveti ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Bu tarihi gün sonrası Ordu ile halkın bağı pekişti ve münafıklar bundan dolayı ümitsizliğe kapıldı'' değerlendirmesini yaptı.

Ordu Hava Savunması'nın Irak'la süren 8 yıllık savaşta onlarca savaş uçağını düşürdüğünü dile getiren yetkili, ''Savunma gücümüz bu 8 yılda düşmana ait 48 bini aşkın hedefi tespit ederek onlarca savaş uçağı, helikopter vb. teçhizatı yok etti'' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish