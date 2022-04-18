Tahran'da Ordu Günü Anma Törenleri

Tahran, İRNA- 18 Nisan Ordu Günü bugün Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kuvvet komutanlarıınn katıldığı törenle başkent Tahran'da düzenlendi. Kameraman: Ekber Tevekküli
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