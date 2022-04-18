18 Nis 2022 22:24
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News Code: 84721826
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İran genelinde Ulusal Ordu Günü törenleri

İRNA- 18 Nisan Ordu Günü dolayısıyla yurun dört bir yanında askeri ve savunma kabiliyet ve ürünlerin görücüye çıktığı birçok tören ve geçit töreni düzenlendi. Fotoğrafçılar: Adil Bahüda, Müslih Pirhazraiyan, Ali Muarrif, Behmen Zarei, Meryem Yusifi ve Rıza Kadiri)

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