İran genelinde Ulusal Ordu Günü törenleri

İRNA- 18 Nisan Ordu Günü dolayısıyla yurun dört bir yanında askeri ve savunma kabiliyet ve ürünlerin görücüye çıktığı birçok tören ve geçit töreni düzenlendi. Fotoğrafçılar: Adil Bahüda, Müslih Pirhazraiyan, Ali Muarrif, Behmen Zarei, Meryem Yusifi ve Rıza Kadiri)
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