Silahlı Kuvvetlerimiz ABD'nin ihtişamını yerle bir etmiştir

İmam Humeyni Türbesi'nde düzenlenen törende konuşan General Haydari, ''İslam Devrimi'nin zaferindne hemen sonra Ordu'yu kendilerine engel olarak gören tüm düşmanlarla devrim karşıtı unsurlar, Ordu Kapatılsın sloganıyla devrimin bu güçlü kolunu ortadan kaldırmaya çalıştılar. Ancak İmam Humeyni kendi dahiyane liderliği ile düşmanlarla kandırılmış unsurların komplolarını boşa çırarak devrim karşıtları ile mücadelesi için Ordu'nun kışladan çıkması talimatını verdi'' diye belirtti.

General Haydari konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Kürdistan, Sistan ve Beluçistan, Huzistan, Azerbaycan ve düşmanların faaliyet gösterdiği tüm alanlarda Ordu sahaya inerek İmam Humeyni'nin talimatı ile devletimizin ve devrim karşıtlarını rezil etti.

Bugün sırat-ı müstakimimiz, dünya müslümanlarının lideri Hz. Ali Hamanei'dir. İmam Humeyni'nin de belirttliği gibi velyet-i fakih, peygamberlerin yolunun devamıdır.

İmam Humeyni'nin yokluğunda Kahrolsun ABD sloganını unutmadığımızı belirtiyoruz ve İmam Humeyni'nin dediği gibi Amerika'yı Büyük Şeytan olarak görüyoruz ve bu aydınlık emperyalizm karşıtı çizgimiz devam etmektedir.

Silahlı Kuvvetlerimiz öyle bir güç noktasına ulaşmışlar ki defalarca bölgede ABD'nin ihtişamını yerle bir etmişlerdir''.

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