İsrail rejiminin en ufak hareketi Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından izleniyor

18 Nisan Ordu Günü törenlerinde konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, Ordu ile Devrim Muhafızları Ordusu'nun iki güçlü kurum olduğunu ifade ederek 'İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri çok büyük güçlere sahip. Askeri gücümüz günümüzde sadece bölgede değil bütün dünyada dillerdedir. Ayrıca ülkemizde gücün en önemli unsuru devrimci halkımızdır'' diye konuştu.

Ordu'nun yaptırım fırsatını kullanarak daha güçlü hale geldiğine dikkati çeken Reisi, ''Bug,n askeri sanayimiz en iyi koşullarda, öyle ki ülke sanayiine askeri sanayiden yararlanmamız gerekmektedir'' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi konuşmasını şöyle sürdürdü:

Düşmanların en ufak hareketine tepki göstereceğiz. İsrail rejimine mesajımız şu: bölge ülkeleri ile ilişkilerinizi normalleştirmek istiyorsanız, biliniz ki en ufak hareketiniz İran Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik kurumları tarafından izleniyor ve halkımıza karşı en küçük eylem yapmanız halinde Silahlı Kuvvetlerimizin hedefi İsrail rejiminin başkenti olacak ve Silahlı Kuvvetlerimizin gücü sizi rahat bırakmayacaktır.

Bugün Ordu'nun hazırlığ mesajının anlamı da budur. Irak'la savaşımızda Saddam ve tüm gavur güçlere karşı galip geldik. 8 yıl süren bu savaşta gavur ordusuna birisi istihbara ve bir diğeri olanak ve teçhizat vererek, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu ile milletine karşı savaşmasını istiyordu ancak sonuç ne oldu? Saddamcıların kaderine bakınız. İran halkına karşı savaşanların ve yenilgiyi itiraf etmelerine bakınız.

Bugün Beyaz Saray'ın dünyaya hitaben itirafı şu ki İran'a karşı maksimum baskı politikası ile ambargolar, rezilce yenilgiye uğramış ve bu, İran İslam Devleti ile karşı karşıya gelenlerin akıbetidir.

Ordu'nun Devrim Lideri ile ve halkı ile bağı ebedidir. Allah'tan eğer düşmanlar hidayete ermiyorsa Silahlı Kuvevetlerimize onları kökünden kazımalarını nasip etmesini diliyorum''.

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