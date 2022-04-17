Düşmanın Stratejik Derinlikleri İran İslam Cumhuriyeti’nin Uzun Kollarının Erişiminde

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi 18 Nisan İran ordu günü münasebetiyle yayınladığı mesajda “Bugünün Ordusu, geçmişin değerli deneyimleriyle, gerçek savaşı tüm coğrafi koşullarda öğrenip sınavını vermiştir. Ordu her türlü tehdidi en yüksek kabiliyet düzeyiyle yanı verecektir.”
İran Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Musevi’nin mesajının ana hatları şöyle:
”Bugün İran İslam Cumhuriyeti Ordusu dünyada maneviyat ekseninde hareket eden tek ordudur. Bu ordu kendi iktidarı ve büyüklüğünü dinimizin yüce isimlerin siyerine bağlı kalmakta ve kendi askerlik görevini yerine getirip büyük İran milleti için hayatını tehlikeye atmakta görüyor. Ordunun askeri kabiliyetlerinin artması, stratejileri ve savaş taktiklerinin modern savaşa uygun bir şekilde güncellenmesi ve her türlü tehdide karşı hazır olmasını sağlayarak Ordu ve genel olarak İran silahlı kuvvetlerini ülkemizin iktidar kolu ve İran İslam Cumhuriyeti’ni bölgenin istikrar çabası olmasına sebep olmuştur.”
“Sürekli saçmalayan ruh hastası şeytan bilsin ki, düşmanın stratejik derinlikleri İran İslam Cumhuriyeti’nin teçhizatı ve uzun kollarının erişimindedir. İran’a karşı her türlü eylem, onlar için çok ağır bedellere sebep olacaktır.”
“Bugünün Ordusu, geçmişin değerli deneyimleriyle, gerçek savaşı tüm coğrafi koşullarda öğrenip sınavını vermiştir. Ordu her türlü tehdidi en yüksek kabiliyet düzeyiyle yanı verecektir.”
“Allah’ın sonsuz gücüne sırtımızı yaslayarak ve cephe arkadaşlarımın dini inançlarının gücüne inanarak, İran İslam İnkılabı Lideri’ne, İran İslam Cumhuriyeti ordusunun kendi yasak görevini uygulamakta, büyük İslami İran’ın ve azizimiz Hz. İmam Hamanei liderliğinde tarih kadar büyük İran milletinin ismini yüceltmek için hayatını feda etmeye hazır olduğunu arz ederim.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi”
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Tahran, İRNA- İran Ordusu Başkomutanı Musevi Ordu günü münasebetiyle yazdığı mesajda İran İslam Cumhuriyeti’nin uzun kollarının düşmanın stratejik derinliklerine kolaylıkla eriştiğini belirterek “İran’a karşı her türlü eylem onlar için çok ağır bedellere sebep olur.” uyarısında bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi 18 Nisan İran ordu günü münasebetiyle yayınladığı mesajda “Bugünün Ordusu, geçmişin değerli deneyimleriyle, gerçek savaşı tüm coğrafi koşullarda öğrenip sınavını vermiştir. Ordu her türlü tehdidi en yüksek kabiliyet düzeyiyle yanı verecektir.”
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