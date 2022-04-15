Donanmanın amacı uluslararası sularda daha etkin ve sürekli varlık göstermektir

Donanma'nın kuzey ve güney bölgelerinde yüzerleri envanterine eklemeyi hedeflediğini kaydeden Amiral İrani, ''Operasyonel faaliyet alanı sınır dışı ve uluslararası arenada olan Donanma'nın koşulları dikkate alındığında bu operasyonların birkaç alanda tanımlandığını söylemek mümkün'' değerlendirmesinde bulundu.

Bu alanlardan birinin diğer ülkelerle eğitim programları düzenlenmek ve deniz üstü ve altında karma ve ortaklaşa operasyonlar ve tatbikatlar gerçekleştirme olduğuna işaret eden Amiral İrani, ''Bu plan 2 aşamalı olarak güneydoğu kıyılarında yapıldı ve Donanma diğer ülkelerin tatbikat ve karma operasyonlarında yer aldı'' diye açıkladı.

Amiral İrani, ''Son zamanlarda tamamen İran ürünü Dena Muhribi, Hindistan'ın Goa limanında 10 ülkenin katılımıyla düzenlenen 2022 IAX-200 tatbikatında katıldı ve İran bu tatbikata yüzer gönderen 5 ülkeen biriydi'' diye ekledi.

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