Devrim Muhafızları akıllı yüzerleri görücüye çıktı

Bugün düzenlenen Devrim Muhafızları Donanması'na özel yüzer, füze ve denizaltı savunma teçhizatı katılma törenine Devrim Muhafızları Başkomutanı General Hüseyin Selami, DMO Donanma Komutanı Amiral Alirıza Tengsiri ve bir grup komutan ve Silahlı Kuvvetler üst düzey yetkilisi katıldı.

Bu törende Devrim Muhafızları Donanması Muharebe Teşkilatına yeni kapasite ve operasyonel özelliklere sahip birçok teçhizat ve füze ve yüzer sistemi teslim edildi.

Dayanıklılık ve esneklik, hızın 95 knot'a kadar çıkması, füze taşıma ve ateşleme kapasitesi, yeni füze rampaları, füze fırlatıcı ve DMO Donanmasının keşif yüzerlerini benzersiz özellikleridir.

Füzelerin menzilini ve manevra kabiliyetinin iyileştirilmesi, elektronik savaştan kaçınmak ve önceki sistemlere göre patlama ve imha gücünün artması, Devrim Muhafızları Donanması'na dahil edilen yeni füze sistemlerinin diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Devrim Muhafızları Donanmasına özel savunma teçhizatının katılmasının 8. aşamasında ilk kez, görevlerde ve askeri yetenekte yeni bir faslın başlangıcı anlamını taşıyam Muharebe Gücü Teşkilatı'na akıllı denizaltı yüzerler teslim edildi.

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