Donanmanın uluslararası sulardaki varlığı İran'ın caydırıcılığını gösteriyor

Donanmanın Atlantik Okyanusu'ndaki varlığına değinen Amiral Seyyari, '2013 yılında Donanma'nın Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ayetullah Hamanei'ye Atlantik Okyanusu'ndaki mevcudiyeti teklif ettik. O da bunu yapmamız gerektiğini ve dünyanın açık sularında bulunmamızın bizim için önemli olduğunu söyledi' dedi.

Donanmanın St. Petersburg limanındaki tarihi varlığına değinen Amiral Seyyari, 'Sehend ve Mukran adlı muhriplerden oluşan Ordu Donanma Grubu, Kuzey ve Güney Hint Okyanusu, Güney ve Kuzey Atlantik'i geçerek Finlandiya Körfez'e yöneldi' diye belirtti.

Bu filonun limana yanaşmadan yaklaşık 50 bin kilometre yol kat ettiğini ifade eden Amiral Seyyari, 'Muhriplerin dünyanın herhangi bir yerinde bulunması, o ülkenin kabiliyetini ve gücü gösterir' diye konuştu.

Amiral Seyyari, 'Uluslararası sular ve okyanuslar sahasında bulunması ve St. Petersburg limanına gitmesi, Donanmanın bilgi, birikim ve inşa kabiliyetine sahip olduğunu göstermektedir ve bu da ülkenin caydırıcılık ve savunma gücünde etkilidir' diye ekledi.

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