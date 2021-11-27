28 Kas 2021 00:29
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News Code: 84556642
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Amiral İrani: Harekat alanında en yüksek teknolojiyi sunuyoruz

Amiral İrani: Harekat alanında en yüksek teknolojiyi sunuyoruz

Tahran, İRNA- Ordu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral İrani, İran İslam Cumhuriyeti'nin günümüzde harekat alanında ve denizaltılar ile farklı sınıflardaki ağır ve hafif muhripler alanında en yüksek teknolojiyi sağlama kabiliyetine sahip olduğunu belirterek, 'Askeri yaptırımların İran halkı için hiçbir değeri yoktur' dedi.

Donanma Günü arifesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan General İrani, yaptırımların savunma sanayii üzerindeki etkileriyle ilgili bir soruya, 'Yaptırımların kaldırılıp kaldırılmaması bizim için önemli değil. Savaştayken önemliydi ve o zaman görevimizi yapmak zorundaydık' dedi.

Amiral İrani konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Düşman baskı noktasını halkımıza odakladığında ve sağlığımıza yaptırım uyguladığında, bu onun çok zayıf olduğu anlamına gelir ve harekat ve savaş alanındaki kabiliyeti mümkün olan en düşük seviyeye ulaşır ve yüz karası ile bölgeyi bırakır.

İnsanları hedef alıyorlar. Elbette düşmandan gelen böyle bir niyet yeni bir şey değil ve biz bunu defalarca yaşadık.

Zülfikar-1400 ortak tatbikatında deniz alanında elde ettiğimiz önemli kazanımlarla harekat sahası ve harekat görevini onlara tanımladık ve Allah'a şükür bu ekipmanı olay yerinde test ettik. Allah'a şükrediyoruz ki çok başarılı oldu.

Donanma teçhizat odaklı, bilimsel, siyasi, askeri ve uluslararası bir güçtür. Buna göre yakın gelecekte, geleceğin ihtiyaç ve tehditlerine uygun çeşitli alanlarda açılışlarımız olacak. " Çabamız ülkenin kapasitesini en iyi şekilde kullanmaktır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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