Amiral İrani: Harekat alanında en yüksek teknolojiyi sunuyoruz

Donanma Günü arifesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan General İrani, yaptırımların savunma sanayii üzerindeki etkileriyle ilgili bir soruya, 'Yaptırımların kaldırılıp kaldırılmaması bizim için önemli değil. Savaştayken önemliydi ve o zaman görevimizi yapmak zorundaydık' dedi.

Amiral İrani konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Düşman baskı noktasını halkımıza odakladığında ve sağlığımıza yaptırım uyguladığında, bu onun çok zayıf olduğu anlamına gelir ve harekat ve savaş alanındaki kabiliyeti mümkün olan en düşük seviyeye ulaşır ve yüz karası ile bölgeyi bırakır.

İnsanları hedef alıyorlar. Elbette düşmandan gelen böyle bir niyet yeni bir şey değil ve biz bunu defalarca yaşadık.

Zülfikar-1400 ortak tatbikatında deniz alanında elde ettiğimiz önemli kazanımlarla harekat sahası ve harekat görevini onlara tanımladık ve Allah'a şükür bu ekipmanı olay yerinde test ettik. Allah'a şükrediyoruz ki çok başarılı oldu.

Donanma teçhizat odaklı, bilimsel, siyasi, askeri ve uluslararası bir güçtür. Buna göre yakın gelecekte, geleceğin ihtiyaç ve tehditlerine uygun çeşitli alanlarda açılışlarımız olacak. " Çabamız ülkenin kapasitesini en iyi şekilde kullanmaktır.

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