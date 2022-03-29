İran muhribinin varlığı ile IONS-2022 Deniz Tatbikatı başladı

İran İslam Cumhuriyeti, Hindistan, Bangladeş ve Hint Okyanusu ülkelerinin donanmalarının katıldığı IONS Birleşik Deniz Tatbikatı'na (IMEX 2022), brifingler ve çalıştayların ardından Hindistan'ın Goa limanı açıklarında başladı.

Donanma Filosu Komutanı Yüzbaşı Ferhad Fettahi, İran İslam Cumhuriyeti'nin şu anda IONS Deniz Güvenlik Komitesi'ne başkanlık ettiğini söyledi.

Eğitim çalıştayları ve tarafların filolarına ziyaretler düzenlendiğini ifade eden Fettahi, ''Denizcilik aşamasında, formülasyon tatbikatları, muhafız subayı manevraları, tıbbi yardım değişim operasyonları, kurtarma operasyonları ve test ve değerlendirme dahil olmak üzere özel deniz operasyonları gerçekleştirilecek'' değerlendirmesinde bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Donanması'nın bu tatbikata insani ve eğitsel işbirliği, denizcilik deneyimleri ve deniz bilimleri deneyim takası amacıyla katıldığını belirten Fettahi, ''Tıp ve dalış operasyonları, zirve belgelerinin pratik kullanımı, IONS muharebe grubundaki IORIS sistemi vb. gibi konular, tatbikatın amaçlarındandır'' diye konuştu.

Tatbikata katılan gözlemci ülkeler arasında Avustralya, Mozambik, Umman, Katar, Singapur, Sri Lanka, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Mauritius, Bangladeş, Maldivler, Fransa, Tayland ve Endonezya'nın yer aldığına değinen Fettahi, ''IONS-2022 Marine, Goa'dan 40 mil uzakta, 100 mil derinlikte bulunuyor. Deniz Kuvvetlerinin günümüzde çeşitli alanlarda belirleyici bir güç haline geldiğini kaydetmem gerekiyor. İran deniz arenasında ve deniz refahını ve dünya barışını güvence altına almada diğer ülkelerle etkili etkileşim içindedir'' diye ekledi.

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